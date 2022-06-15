Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге под конец первого дня ПМЭФ 15 июня пробки на дорогах достигли необычных восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка на Дворцовой набережной

«Бордовые» участки сейчас расположены в центре города. Петербуржцы стоят в пробках от метро «Лиговский проспект» до Московского вокзала, от станции метро «Сенная» до Летнего сада (набережная Лебяжьей канавки). Проблематично также попасть на другой берег Невы от метро «Горьковская».

Пробка длиной более чем в 6 км сейчас наблюдается на участке КАД от пересечения с Витебским проспектом до Большого Обуховского моста.

Карта Петербурга сейчас содержит 17 точек, отмеченных как ДТП, и 14 участков, где ведутся ремонтные работы.

Отметим, что перед «Экспофорумом», где проходит юбилейный Петербургский экономический форум, также затруднено движение транспортных средств, но лишь на полосе в сторону Пушкина.