Пловдив, Болгария, , 17:57 — REGNUM Полиция города Пловдива на юге Болгарии задержала 32-летнего подданного Великобритании Бенджамина Макэна, объявленного в международный розыск по подозрению в транспортировке и реализации крупной партии наркотиков. Об этом 15 июня сообщает софийская газета «24 часа».

Задержание наркоторговцев Knb.gov.kz

При задержании Макэн не оказал сопротивления и выразил желание «активно сотрудничать со следствием». Представители болгарских правоохранительных органов рассматривают вопрос о его экстрадиции в Лондон. Других деталей не сообщается. Ведется следствие.

Согласно официальной информации, Макэн разыскивается полицией Великобритании с 2020 года. Предполагается, что до начала 20 220 года он скрывался в Испании, после чего нелегально приехал в Болгарию.

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