Сыктывкар, , 17:55 — REGNUM На Украине в ходе военной спецоперации погибли десантники из Коми Александр Артеев и Денис Лазарчук. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«Они геройски погибли в ходе специальной военной операции на территории Украины, защищая мирное население Донбасса от неонацистов, с честью и доблестью исполнив свой воинский долг. Их подвиг — бессмертен, их имена навсегда будут вписаны золотыми буквами в летопись великой России и Республики Коми. Выражаю самые глубокие, самые искренние соболезнования родным и близким. Вся республика скорбит вместе с вами. Вечная память героям, вечная слава верным сынам русской земли», — написал чиновник на своей странице.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшему на Украине бойцу из Коми присвоено звание Героя России.