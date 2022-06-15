Москва, , 17:51 — REGNUM Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост, поднявшись более чем на 15%. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 15 июня.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

На бирже ICE в Лондоне стоимость июльских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF превысила $1200 за тысячу кубометров впервые с 12 мая текущего года.

Цены на газ растут после объявления «Газпрома» о новом сокращении поставок по газопроводу «Северный поток». 15 июня компания сообщила, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», и теперь сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.