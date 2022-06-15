Краснодар, 15 июня 2022, 17:47 — REGNUM Снизить контроль за соблюдением масочного режима на территории Краснодарского края возможно, учитывая эпидситуацию. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потёмкина.
Главный санврач отметила, что в регионе на протяжении последних пяти месяцев на Кубани отмечается значительное снижение заболеваемости ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией. С февраля по май 2022 года заболеваемость ковидом в регионе снизилась на 96,7%, а на территории Азово-Черноморского побережья — на 84,5:.
При этом врачи рекомендуют соблюдать масочный режим жителям, относящимся к группам риска.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее действие масочного режима приостановили в Крыму и Севастополе. На Кубани с 1 мая сняли режим повышенной готовновсти.