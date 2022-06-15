Краснодар, 15 июня, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Снизить контроль за соблюдением масочного режима на территории Краснодарского края возможно, учитывая эпидситуацию. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потёмкина.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

«С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации считаем возможным приостановить требование по соблюдению масочного режима на территории региона», — цитирует Потёмкину региональный оперативный штаб.

Главный санврач отметила, что в регионе на протяжении последних пяти месяцев на Кубани отмечается значительное снижение заболеваемости ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией. С февраля по май 2022 года заболеваемость ковидом в регионе снизилась на 96,7%, а на территории Азово-Черноморского побережья — на 84,5:.

«Все эти данные позволяют снизить контроль за соблюдением масочного режима до возможного ухудшения ситуации», — говорится в сообщении.

При этом врачи рекомендуют соблюдать масочный режим жителям, относящимся к группам риска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действие масочного режима приостановили в Крыму и Севастополе. На Кубани с 1 мая сняли режим повышенной готовновсти.