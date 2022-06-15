Бухарест, , 17:47 — REGNUM Румыния приступила к добыче природного газа на месторождениях в Черном море в рамах проекта «Мидия». Об этом 15 июня сообщает бухарестская информационная служба HotNews.

Добыча газа (сс) aherrero

По предварительным данным, уже до конца текущего года соответствующие шельфы, расположенные в румынской экономической зоне, смогут приносить стране до 500 млн кубометров газа при общей пропускной способности в 1 млрд кубометров.

Как заявил в Бухаресте премьер-министр Румынии Николае Чукэ, в обозримом будущем указанный проект сможет гарантировать до 10% общей добычи природного газа в Румынии.

Николае Чукэ «Первая промышленная добыча природного газа в Черном море укрепит возможности Румынии по обеспечению потребности в природном газе за счет внутреннего потребления и, таким образом, способствует достижению цели энергетической независимости нашей страны».

Согласно официальной информации, Мидия (MGD) предусматривает использование газовых месторождений, открытых в 120 км от побережья Румынии в 1995 и 2007 годах. Стоимость разработки проекта составила $400 млн.

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