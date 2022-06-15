Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM «Галерея технологий «Сделано в России» познакомит посетителейс достижениями высокотехнологичного экспорта. Ее открыл Российский экспортный центр.

Площадка разделена на две зоны. В первой расположились Студия прямого эфира «Сделано в России», где приглашенные эксперты, предприниматели, государственные деятели и главы регионов будут обсуждать актуальные вопросы экономики, а также интерактивная инсталляция «Карта экспорта» и арт-объект «Светодиодный шар».

Интерактивная «Карта экспорта» позволит посетителям узнать об экспортном потенциале регионов и отдельных отраслей, а светодиодный шар дополняет карту и отражает ключевые экспортные достижения России.

Во второй зоне участники форума найдут интерактивную инсталляцию «Галерея технологий», на которой представлены инновационные продукты российских компаний.

Галерея — это традиционное пространство для демонстрации технологических достижений «Сделано в России». Посетители галереи смогут с помощью интерактивных виртуальных технологий узнать тонкости инновационного производства, поближе ознакомиться с каталогом высокотехнологичных компаний и их разработок. Вся продукция, представленная в галерее, успешно экспортируется в разные страны мира.

Найти «Галерею технологий» можно в зоне «Пассаж» с 15 по 18 июня.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России (адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom.gov.ru).Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы предприниматели могут на сайте и в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Ключевая цель национального проекта — к 2030 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.