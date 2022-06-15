Бишкек, 15 июня, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Сельхозпроизводителям Киргизии предоставили 7111 льготных кредитов на 3 млрд 670 млн сомов (2 млрд 672 млн рублей) в рамках госпроекта «Финансирование сельского хозяйства — 10». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

Больше всего сельскохозяйственных займов получили киргизские животноводы — 4360 кредитов на сумму около 2 млрд 141 млн сомов (1 млрд 558 млн рублей).

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На развитие растениеводства местным аграриям выдали 2575 кредитов на общую сумму более 1 млрд 39 млн сомов (около 757 млн рублей).

А на переработку сельскохозяйственной продукции киргизским производителям предоставили лишь 176 льготных займов почти на 490 млн сомов (чуть больше 356 млн рублей).

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