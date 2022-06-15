Москва, , 17:41 — REGNUM Поручение оценить готовность медучреждений страны к проведению срочных противоэпидемических мероприятий дал Роспотребнадзор, говорится в опубликованном 15 июня постановлении главы ведомства Анны Поповой.

Теодор Жерико. Чума. 1812

Поручение дано противочумным учреждениям и минздравам регионов. Проверка должна быть проведена до 27 июня. Необходимость срочно провести противоэпидемические мероприятия может возникнуть в случае «выявления больного с подозрением на чуму».

Больницам в регионах придётся проверить «актуальность схем оповещения, достаточность средств индивидуальной защиты, укладок для забора материала, дезинфекционных средств, лечебных и диагностических препаратов».

Согласно документу, высшие должностные лица субъектов РФ должны обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы.

Также рекомендуется провести информирование людей о мерах профилактики заболевания, включая иммунизацию по эпидемиологическим показаниям. Местным властям необходимо определить категории жителей, которые подлежат обязательной вакцинации против чумы, а районным органам Роспотребнадзора – обеспечить ее проведение.

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