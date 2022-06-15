Москва, , 18:07 — REGNUM Известный режиссёр Сергей Никоненко негативно отозвался об актрисе Татьяне Васильевой. Об этом сообщил портал «‎Общественная служба новостей»‎ 15 июня.

Татьяна Васильева 1tv.ru

Как заявил режиссёр, он обижен на Васильеву из-за её непрофессионального поведения во время съёмок фильма «Хочу в Америку»: «Таня проявила себя просто мерзопакостно. Прошло уже сколько лет, а мне даже говорить о ней противно. Да ну ее в … Таня Васильева — это грязь сплошная, а не человек». Стоит отметить, что несколькими днями ранее актрису раскритиковал журналист Станислав Садальский, с которым она продолжительное время дружила.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Сергей Никоненко раскритиковал поведение Чулпан Хаматовой. По мнению режиссёра, Хаматова является «набитой дурой».

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