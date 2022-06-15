Брянск, 15 июня 2022, 17:48 — REGNUM В федеральную программу по модернизации инфраструктуры и обновлению парка подвижного состава троллейбусного управления вошла Брянская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе правительства региона.
Проект будет реализован в 2022–2023 годах. Общая стоимость модернизации составит четыре миллиарда рублей, из них 1,998 млрд рублей — инфраструктурный бюджетный кредит. Брянск получит новые троллейбусы, будет реконструировано энергохозяйство, автогараж, депо и остановки.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Белгорода решили ликвидировать троллейбусную сеть, инициативная группа жителей попросила разобраться в этом вопросе Следственный комитет РФ.
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