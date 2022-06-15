Брянск, 15 июня, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В федеральную программу по модернизации инфраструктуры и обновлению парка подвижного состава троллейбусного управления вошла Брянская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе правительства региона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Троллейбус

Проект будет реализован в 2022–2023 годах. Общая стоимость модернизации составит четыре миллиарда рублей, из них 1,998 млрд рублей — инфраструктурный бюджетный кредит. Брянск получит новые троллейбусы, будет реконструировано энергохозяйство, автогараж, депо и остановки.

«В этом году мы закупаем для Брянска 36 троллейбусов. До конца года планируется закупить ещё 60 троллейбусов. Мы полностью обновим троллейбусное депо города Брянска и муниципальные маршруты, которые выполняет электротранспорт по Брянску. По сути, это другой облик города», — отметил губернатор Александр Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белгорода решили ликвидировать троллейбусную сеть, инициативная группа жителей попросила разобраться в этом вопросе Следственный комитет РФ.