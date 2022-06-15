Новороссийск, Краснодарский край, , 17:38 — REGNUM Навал теплохода произошёл в акватории Чёрного моря в порту Новороссийска, сообщили 15 июня в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

На месте происшествия Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте

По предварительным данным, в ночь на 15 июня при выполнении выполнения теплоход «Sun Unicorn» совершил навал кормой на теплоход «Abanoz» и касание причала контейнерного терминала в порту Новороссийска.

В результате происшествия пострадавших среди членов экипажей нет.

Следователи провели осмотр места происшествия, теплоходов, причала, опросили членов экипажа. Проводится доследственная проверка