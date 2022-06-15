Бишкек, 15 июня, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Использование виртуальных активов при покупке и продаже товаров и услуг на территории Киргизии является нарушением законодательства страны. Об этом говорится в официальном заявлении Национального банка республики.

Namecoin Криптовалюты

Финансовый регулятор напоминает о том, что единственным законным платежным средством в Киргизии по-прежнему остаётся только национальная валюта — киргизский сом.

Нацбанк акцентировал внимание на рисках, связанных с использованием криптовалют, отметив при этом, что по виртуальным «деньгам» никто фактически не несёт никаких обязательств.

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«Криптовалюта не имеет материального обеспечения. У нее нет реальной стоимости в связи с тем, что она не привязана к какой-либо валюте или другому активу. Это порождает высокие риски волатильности обменного курса и потери стоимости», — подчёркивает финансовый регулятор.

Также представители НБКР указывают на то, что при расчетах с использованием криптовалют существуют большие риски, которые вытекают из её особенностей и отсутствия контролирующего центра или органа.

«Поэтому рекомендуем гражданам быть осмотрительными и воздержаться от использования криптовалюты при платежах и расчетах. Пользователи принимают на себя все возможные риски и негативные последствия при расчетах с виртуальными активами», — подытожили в Национальном банке Киргизии.

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