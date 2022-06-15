Нарьян-Мар, 15 июня, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Нарьян-Маре для переселения людей из ветхого и аварийного фонда построят семиэтажный дом на 140 квартир, сообщает пресс-служба администрации округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

«При возведении коробки будут использованы новые технологии — дом будет сделан из тёплой керамики с застеклёнными лоджиями. Территорию дома планируется обустроить детской и спортивной площадками, а также парковочными местами», — доложил в ходе совещания в администрации заместитель руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Павел Масюков.

По словам чиновника, подрядчик, который займётся строительством данного дома, уже выбран. Строительные работы планируется начать уже в этом году. По предварительным данным, первый этап дома будет введён до конца следующего года, второй — в 2024 году.