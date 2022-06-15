Тобольск, Тюменская область, , 17:35 — REGNUM Тюменский город Тобольск в июле останется на восемь дней без газа. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Газ

На газораспределительной станции Тобольска ООО «Газпром трансгаз Сургут» будет проводить плановые ремонтные работы с 9 июля с 10:00 (08:00 мск) до 16 июля 10:00 (08:00 мск) с полным прекращением подачи газа.

Кроме того, с 16 июня по 23 июля жителей Тобольска ожидает очередное отключение горячей воды в ряде домов нагорной части города, сообщает мэрия.