Бишкек, 15 июня, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Киргизии горячим питанием обеспечены учащиеся 1 735 школ, то есть около 74% от общего количества общеобразовательных учреждений. Об этом заявил главный специалист управления Министерства образования Бакыт Рысбеков на тематической встрече.

Екатеринбург.рф Школьное питание

Читайте также: В Киргизии каждый седьмой ребенок живет в неблагополучной или бедной семье

По его словам, благодаря Всемирной продовольственной программе ООН горячее питание появилось в 710 школах, при содействии международной гуманитарной организации «Мерсико» — в 510 школах и за счёт поддержки со стороны других доноров — ещё в 137 школах.

«Также 278 общеобразовательных заведений и школ-интернатов предоставляют учащимся горячее питание самостоятельно», — отметил представитель образовательного ведомства республики.

Читайте также: В Киргизии школьников перестали кормить горячими обедами