Москва, 15 июня, 2022, 17:32 — ИА Регнум. За год квартиры в российских новостройках могут подорожать на 10-15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в апреле–мае 2022 года данный вид квартир вырос в цене на 5-7%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Лето обычно считается не сезоном для продаж, в том числе новостроек, поскольку это период отпусков, детских каникул. Скорее всего, сильного роста не будет в течение лета в связи с тем, что спрос обычно понижен. Далее всё будет зависеть от ситуации в экономике страны, поставок стройматериалов и их цены. За год средний рост обычно 10-15%. Подорожание может быть больше, если затраты строителей возрастут и ещё больше снизится льготная ипотечная ставка», — сказала Ермилова.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какая ситуация сложится на рынке вторичного жилья РФ.