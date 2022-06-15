Манчестер, Великобритания, , 17:31 — REGNUM 28-летний центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Кот-д’Ивуара по футболу Эрик Байи вошел в сферу трансферных интересов «Марсели» и «Лиона». Об этом 15 июня сообщило издание Get French Football News.

В прошедшем сезоне Эрик Байи принял участие в семи матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.

Эрик Байи выступает за «Манчестер Юнайтед» с 1 июля 2016 года после перехода из «Вильярреала» за 38 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость ивуарийского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Соглашение Байи с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2024 года.