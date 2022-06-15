Мюнхен, Германия, , 17:30 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане согласовал условия личного контракта с мюнхенской «Баварией». Об этом 15 июня сообщило немецкое издание Bild.

Садио Мане Екатерина Лаут

По информации источника, мюнхенский клуб готовит «Ливерпулю» третье предложение по трансферу Мане и готовы предложить 39 миллионов фунтов, включая бонусы.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Садио Мане принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2016 года после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сенегальского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.