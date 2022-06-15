Астрахань, , 17:26 — REGNUM В Астрахани местный житель подозревается в убийстве пасынка, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Нож Mr Seb

По версии следствия, вечером 9 июня 47-летний астраханец и его 32-летний пасынок поссорились. Нетрезвый пасынок набросился на отчима с ножом, угрожая его убить. Отчим повалил его на диван и, удерживая, надавил предплечьем в область шеи, от чего тот скончался. Подозреваемый сам вызвал бригаду скорой медицинской помощи и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Подозреваемый находится под подписке о невыезде и надлежащем поведении.