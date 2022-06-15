Москва, 15 июня, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Известный продюсер Алексей Остудин рассказал об алкогольной зависимости актёра Ивана Охлобыстина. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» 15 июня.

(сс) Mark Nakoykher Иван Охлобыстин

«Ване нужно перестать бухать. Знаю, что он напивается, звонит нашим общим друзьям и говорит что-то вроде: какой кайф, сейчас мы скинем ядерную бомбу и все умрем, русские хотят умереть. Охлобыстина я всегда считал крайне переоцененной фигурой», — заявил Остудин. Продюсер также добавил, что высказывания Охлобыстина «нельзя произносить в приличном обществе».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Алексей Остудин считает, что «Вечерний Ургант» не закроют. По мнению продюсера, создать аналог телешоу с Иваном Ургантом на российском телевидении просто невозможно.