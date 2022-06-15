Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Более 45 государств оказывают или уже оказали военную помощь Украине с 24 февраля, заявил 15 июня министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Брюссель.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление об этом он сделал в ходе встречи группы по координации военной помощи Украине.

По словам Остина, «с 24 февраля более 45 союзников и партнёров со всего мира оперативно оказали помощь в сфере безопасности» Киеву.

При этом Ллойд Остин выступил против ослабления поставок вооружений Украине, заявляя, что на сегодняшний день «ставки слишком высоки».

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