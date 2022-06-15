Урай, Югра, 15 июня, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Югре начался первый этап капитального ремонта автомобильной дороги Урай — Шаим по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на участке со 2 по 6 км. Об этом сообщает управление автодорог ХМАО.

Фото Алексея Гусева Строительство дороги

Работы на объекте пройдут в три этапа и завершатся, согласно условиям контракта, не позднее 31 октября 2024 года. Всего в ходе работ будет приведено в нормативное состояние 26,8 км автомобильной дороги. На сегодня более 120 человек и 44 единицы техники задействованы на объекте.

«Проведение работ в круглосуточном режиме позволит в кратчайшие сроки приступить к устройству твердых типов покрытия и обеспечить безопасный и бесперебойный проезд транспортных средств», — говорится в сообщении дорожного управления.

В целях обеспечения безопасности автомобилистов на данном участке введено реверсивное движение по одной полосе с ограничением скорости до 40 км/ч.

Сейчас между Ураем и Шаимом имеется дорога пятой категории с песчаным и щебеночно-песчаным покрытием, отмечали ранее в управлении автодорог ХМАО.