Брянск, 15 июня, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Новые автобусы получили 15 июня пассажирские предприятия Брянской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

http://www.bryanskobl.ru Новые автобусы

Очередную партию транспортных средств закупили за счёт средств областного бюджета. Брянская автоколонна № 1403 получила 44 автобуса, остальные отправятся в Новозыбковское пассажирское автотранспортное предприятие.

С 2017 по 2021 год за счёт региональной казны власти приобрели 507 автобусов различной вместимости для городских маршрутов и местных перевозок внутри муниципальных районов на общую сумму 2,268 млрд рублей.