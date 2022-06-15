Кострома, , 17:39 — REGNUM В Костромском областном суде состоялось первое заседание по делу о похищении, изнасиловании и убийстве 5-летней Вероники Николаевой. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале суда.

Начало суда Пресс-служба Костромского областного суда

В ходе процесса прокуратура изложила содержание обвинения, предъявленного 45-летнему Денису Герасимову и 24-летнему Вадиму Белякову. Сами фигуранты сказали, что «признают вину в полном объеме». На суде были исследованы доказательства, опрошен отец убитого ребёнка и свидетели стороны обвинения. Завтра, 16 июня суд допросит других свидетелей и изучит остальные доказательства.

Напомним, заседания проходят в закрытом режиме, так как речь идёт о половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Это не только этическая, но и законодательная норма, прописанная в пункте 3 части 2 статьи 241 «Гласность» Уголовно-процессуального кодекса.

Пятилетняя Вероника Николаева была похищена 4 января 2022 года от культурного центра «Россия» в Костроме, где работала её мать. Преступление вызывало большой общественный резонанс, после него Госдума скорректировала Уголовный кодекс, введя пожизненный срок за впервые совершённые половые преступления против детей.

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