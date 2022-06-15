Сантандер, Испания, 15 июня, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» подписала 19-летнего испанского атакующего полузащитника «Расинга» Пабло Торре, выступающего за молодежную сборную Испании U19. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

«Барселона»

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата Пабло Торре, выступая за «Расинг Сантандер», принял участие в 31-м туре, в котором отметился десятью забитыми мячами, девятью результативными передачами и получил восемь желтых карточек.

На данный момент трансферная стоимость 19-летнего воспитанника «Расинга», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро. Соглашение Пабло Торре с «сине-гранатовыми» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.