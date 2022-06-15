Киев, , 17:23 — REGNUM Известная телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что вновь заболела коронавирусом. Об этом сообщило издание Gazeta.ru 15 июня.

Регина Тодоренко Скриншот с YouTube

По словам Тодоренко, она заболела, находясь на поздних сроках беременности: «А потом снова был COVID в беременность и воспаление тройничного нерва». Стоит отметить, что ранее телеведущая признавалась в том, что тяжело переносит вторую беременность.

Напомним, в мае 2022 года Регина Тодоренко рассказала о том, как в прошлом потеряла ребёнка. Причиной потери плода стали «падения и травмы».

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