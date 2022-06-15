Приштина, , 19:10 — REGNUM «Взаимное признание» Сербии и Косово — это единственное решение косовского вопроса, которое гарантирует мир и стабильность в балканском регионе. Такое мнение высказала 15 июня президент сепаратистского Косово Вьоса Османи после встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Вьоса Османи

Османи добавила, что Евросоюз, не выполняя обещания, данные странам региона, ставит на кон собственный авторитет и открывает пространство для прорыва злокачественного внешнего влияния.

«Я хотела бы вас уверить, что и народ Косово, и государство будут сопротивляться российскому и другому опасному влиянию, но нам срочно нужна четкая европейская перспектива», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Османи.

Османи подчеркнула, что Косово до конца года собирается подать заявку на вступление в ЕС.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил в Приштине, что Косово и Сербия могут рассчитывать на продвижение в процессе евроинтеграции только если подпишут соглашение о «взаимном признании».