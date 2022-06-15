Пенза, , 17:23 — REGNUM В Пензенской области подсчитали, в какую сумму обойдется приготовить окрошку. Пензастат произвел расчет на основе стоимости продуктов питания в мае 2022 года.

Окрошка Nikkolo

Для приготовления любимого блюда в летнюю жару потребуются: 800 мл кваса (40 рублей), 100 граммов огурцов (10 рублей), 100 граммов редиса (18 рублей), по 200 граммов картофеля и вареной колбасы (11 и 84 рубля соответственно), три яйца (17 рублей), 50 граммов сметаны (13 рублей) и 100 граммов зелени (48 рублей).

Таким образом, стоимость продуктов для приготовления четырех порций окрошки составит 241 рубль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в августе 2021 года в Нижнем Новгороде приготовили окрошку весом в 1055 килограммов.

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