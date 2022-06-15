Москва, , 17:13 — REGNUM 15 московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте объявил о назначении 55-летнего российского специалиста Владимира Федотова на пост главного тренера основной команды.

ФК ЦСКА

На посту главного тренера основной команды Владимир Федотов сменил Алексея Березуцкого, об уходе которого из ЦСКА было объявлено сегодня утром.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА, одержав пятнадцать побед, потерпев десять поражений и набрав 50 очков, занял пятую позицию в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Последним клубом, который возглавлял Владимир Федотов, был «Сочи», занявший вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.