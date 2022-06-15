Мурманск, , 17:12 — REGNUM В Мурманской области предпринимателям будут выдавать субсидии на создание пляжей, сообщает региональное правительство.

Село Териберка Мурманской области, с его залежами брошенных судов и техники, вызвал интерес у десятков тысяч туристов © Министерство информационной политики Мурманской области

По данным ведомства, в рамках федеральных мер поддержки предусмотрена финансовая субсидия до 10 млн рублей на приведение пляжных территорий в соответствие классификации ГОСТ.

«В региональном комитете по туризму отмечают, что создание пляжей в Арктической зоне — новая ниша и направление туристического бизнеса для Мурманской области. Беспрецедентная мера поддержки будет оказана предпринимателям с самым высоким уровнем подготовки проектов и проработанности», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области планируют ввести плату за посещение особо охраняемых природных территторий.