Москва, 15 июня, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Зафиксированный в РФ рост спроса на строительные материалы обусловлен в первую очередь ростом цен, а во вторую очередь — сомнениями потребителей в том, что параллельный импорт позволит сохранить ставший привычным ассортимент и цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

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«И эти опасения небеспочвенны, — подчеркнул экономист. — По мере истощения импортных товарных запасов будет происходить скорее ползучий рост розничных цен. Во многих случаях вызванный новыми поставками через посредников. Я бы говорил о диапазоне до 30%. Ну, а импорт так или иначе потянет за собой продукты российского производства. Если удастся быстро развернуть новые схемы товародвижения, то рост цен будет менее заметен, но скорее надо ориентироваться на пессимистичный прогноз».

Кроме того, он отметил сезонный фактор — лето, самое время для стройки загородных домов.

«И на этот рынок могут направить деньги те жители РФ, которые откажутся от поездок на отдых за рубеж или внутреннего туризма, подпитывая тем самым спрос на строительные материалы, — сказал Чеглов. — Наиболее стабильными будут цены на строительные смеси, дерево и кирпич».

А дорожать, как уточнил эксперт, скорее всего, будут те товары, в которых значима импортная составляющая.

«Это пластиковые окна, ламинат, краска премиум-сегмента и многое другое», — подытожил Чеглов.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в РФ в мае 2022 года спрос на покупку строительных материалов вырос на 165%, если сравнивать с аналогичным месяцем 2021 года.