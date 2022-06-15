Казань, 15 июня, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», казанский «Рубин» близок к подписанию 28-летнего российского центрального нападающего «Ротора» Камиля Муллина, который через две недели покинет волгоградский клуб на правах свободного агента.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки Зенита Жулиано и Рубина Магомед Оздоев; Александр Сонг (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами Зенит (Санкт-Петербург) и Рубин (Казань)

Камиль Муллин выступает за «Ротор» с 12 июля 2018 года после перехода из «Тюмени» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 28-летнего нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2021/22 Камиль Муллин принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.