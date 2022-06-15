Москва, 15 июня, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В России снова стал расти индекс экономической уверенности жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала итоги исследования, проведенного холдингом «Ромир», которое показало, что в РФ за год расходы населения выросли почти на 12%.

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«Пики часто приурочены к каким-то событиям — праздники, сезон отпусков и др. Но каждый год имеет свои особенности. В 2021 году на покупательские расходы влияла пандемия, в 2022 году — санкции, уход ряда компаний с российского рынка, — сказала Лебединская. — Однако по мере снижения насыщенности информационного поля и угасания информационных поводов индекс экономической уверенности жителей РФ стал расти. Рост уверенности монетизировался в росте среднего чека. К тому же первые числа июня – время традиционного начала сезона отпусков, а в отпуске мы всегда тратим больше».

Как полагает экономист, к сентябрю 2022 года ситуация вернется в привычный ритм, и темп роста среднего чека уже не будет настолько заметен.

«Говорить о переходе населения на сберегательную модель как стратегию пока рано, но кратковременные «выбросы» случаются. В марте доля расходов на товары повседневного спроса составляла 45,6% от общих расходов. Если не будет повышения оплаты труда, к концу года доля таких расходов в семейном бюджете может вырасти», — уточнила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после майских праздников 2022 года жители России начали экономить.