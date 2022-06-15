Вашингтон, 15 июня, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Известная певица Селена Гомес раскрыла подробности своего расставания с Джастином Бибером. Об этом сообщил портал «‎Общественная служба новостей»‎ 15 июня.

Скриншот с YouTube Селена Гомес

Под мнению артисти, разрыв с Бибером помог ей разобраться в себе: «‎Мне было необходимо пройти через все это. Мне пришлось многое переоценить. Конечно, я не разобралась в жизни, но за это время я многое узнала о себе»‎. Помимо этого, Гомес добавила, что перестала терпеть «дискомфорт, неуважение и другие неприемлемые вещи», с которыми она сталкивалась во время отношений с музыкантом.

Напомним, Селена Гомес и Джастин Бибер состояли в отношениях дважды — с 2010 по 2012 год и непродолжительное время в 2017-м. В настоящий момент Бибер женат на модели Хейли Болдуин.