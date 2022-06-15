Анкара, 15 июня, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Жители Турции недовольны новыми рекламными снимками испанской торговой сети Zara. Об этом 15 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Couleur Хлеб

Пользователи возмущены фотографиями, на которых обувь бренда стоит на хлебобулочных изделиях. Жители Турции даже запустили в соцсетях хештег #zarahaddinibil, что можно перевести как «Zara, знай меру».

Дело в том, что в турецкой культуре хлеб занимает важную роль, а выброшенный хлеб считается пренебрежением и оскорблением. «Такое неуважение нельзя показывать в стране, где люди поднимают хлеб, если видят его лежащим на земле. Если человек не уважает его в этой стране, это считается харамом!» — объясняет один из пользователей с ником Mustafa Ozaydin.

Ранее бренды Zara, Bershka и Oysho, принадлежащие испанской компании Inditex, приостановили работу в России. Это решение связано с проведением на Украине российской спецоперации.