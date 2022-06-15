Волгоград, 15 июня, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Гостями молодёжного фестиваля в Волгограде станут известные российские спортсмены, актёры и исполнители, сообщили 15 июня на брифинге организаторы мероприятия.

https://www.volgograd.ru Набережная Волгограда

Фестиваль продлится весь день 25 июня, его смогут посетить все желающие. На верхней и нижней террасе набережной развернут девять досуговых площадок, будет организована работа 10 треков по современным молодёжным направлениям, спикерами которых станут именитые эксперты. Так, на площадке «Vголос» будут работать представители академии Ларисы Долиной — преподаватели кафедры эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры и искусства Юлия Шегай и Анна Юдис. Российский боксёр-профессионал, чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев будет главным на площадке «ZаСпорт». Своим опытом в зоне «IQ-марафон «Квант» поделится знаток игры «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозеров. На треке «Формула кино» выступит актёр и продюсер Александр Тютрюмов, в «Медиа Гонке» — ведущий «Радио ENERGY», диджей, рэп-исполнитель и продюсер Саймон. На гала-концерте фестиваля прозвучат хиты Niletto.

«Мы долго выбирали, кого бы нам пригласить на фестиваль, чтобы повеселиться, вдохновиться, чтобы остались только самые лучшие воспоминания. И нам сделали такой подарок: к нам приезжает исполнитель Niletto. Мы очень рады, что нас услышали и этот выбор был сделан», — отметила представитель молодежи в оргкомитете Дарья Агафонова.

Гостей фестиваля также ждут мастер-классы, интерактивные квесты и тренинг-игры.