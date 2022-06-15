Париж, , 17:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции отрицает факт поставок Украине кассетных артиллерийских боеприпасов французского производства.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 15 июня представитель французского внешнеполитического ведомства заявил журналистам на брифинге.

«Утверждения, циркулирующие в российских СМИ и распространяемые в социальных сетях, о том, что Франция поставляет Украине кассетные боеприпасы, являются абсолютно ложными», — цитирует заявление МИД Франции агентство ТАСС.

По словам французской стороны, Париж соблюдает нормы ословской Конвенции по кассетным боеприпасам.

Напомним, в жилых кварталах городов и поселков Донбассе были обнаружены элементы 155-мм кассетных боеприпасов, вероятно выпущенных из французских САУ, поставленных недавно укронацистам.

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