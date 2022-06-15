Париж, 15 июня, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Франции отрицает факт поставок Украине кассетных артиллерийских боеприпасов французского производства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Об этом 15 июня представитель французского внешнеполитического ведомства заявил журналистам на брифинге.

«Утверждения, циркулирующие в российских СМИ и распространяемые в социальных сетях, о том, что Франция поставляет Украине кассетные боеприпасы, являются абсолютно ложными», — цитирует заявление МИД Франции агентство ТАСС.

По словам французской стороны, Париж соблюдает нормы ословской Конвенции по кассетным боеприпасам.

Напомним, в жилых кварталах городов и поселков Донбассе были обнаружены элементы 155-мм кассетных боеприпасов, вероятно выпущенных из французских САУ, поставленных недавно укронацистам.