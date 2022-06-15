Симферополь, 15 июня 2022, 17:06 — REGNUM ЛЭП, подорванные в 2015 году украинскими боевиками, начали восстанавливать в Херсонской области. Об этом 15 июня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма также подчеркнул, что работы курируют не из Крыма, а на федеральном уровне.
Напомним, подрыв ЛЭП в Херсонской области украинские террористы осуществили в ноябре 2015 года. Многие крымчане остались без электричества.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: За подрыв ЛЭП под Херсоном будет расплачиваться население Украины