Мадрид, 15 июня, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Алжир испытывает «давление со стороны других стран», что напрямую влияет на его отношения с Испанией. Об этом во время посещения нескольких агропродовольственных ферм в провинции Кадис заявил министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Луис Планас.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

По его словам, недавние визиты в Алжир главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Венесуэлы Николаса Мадуро «что-то значат», хотя он надеется, что «здравый смысл возобладает» в двусторонних отношениях Испании и Алжира.

Ранее испанский министр по экономическим вопросам Надия Кальвиньо не исключила, что за кризисом, разгоревшемся в отношениях между Алжиром и Испанией, стоит «сближение» алжирского государства с Россией.