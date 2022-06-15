Кострома, 15 июня, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Жители Костромы негативно восприняли новости о реформе общественного транспорта. Об этом со ссылкой на социальные сети сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Автобус в Костроме

Большинство сообщений, оставленных в группах «ВКонтакте» под тематическими постами, говорят о недоверии горожан к словам властей о грядущих улучшениях.

«Ничего не изменится. На разбитых и убитых автобусах так и будем ездить», — написала Любовь Лебедева.

«На практике «нормальные автобусы» окажутся ПАЗиками, комплектации катафалк, где зимой за минус в салоне, а летом ад с включенной печкой… Ну и бонусом малая вместимость, повышенный дискомфорт и отсутствие вменяемых водителей», — согласился с ней Денис Жуков.

«Наши уже 20 лет обещают второй мост построить, а тут большие автобусы пообещали», — Михаил Бакулин

«Какой хозяин такой и транспорт, а вообще и город», — подытожила Галина Жирова.

В настоящее время в Костроме действуют 39 автобусных и 6 троллейбусных маршрутов. Муниципальное Троллейбусное управление будет упразднено за нерентабельностью. По словам заместителя губернатора Костромской области Юрия Макова на ремонт контактной сети и подстанций нужен примерно 1 млрд рублей при том, что электротранспорт перевозит 4% пассажиров. Горожане возмутились, что решение по ликвидации троллейбусов было принято без их участия и указали на опыт развития подобного транспорта в других городах.

«Сеть троллейбусов не развивается с 1992 года! В микрорайон Давыдовский линию так и не достроили. Маршрут No8 за Волгой так и не был запущен, хотя и линии и остановки были готовы. В 90-х годах исчез пятый маршрут. За тридцать лет убили целенаправленно этот вид транспорта, а сейчас подсовывают финансовый отчёт об убыточности. Позор транспортному менеджменту!», — написал Дмитрий Бесчастнов.

«А почему не спрашивают костромичей? Почему наши власти в одностороннем порядке отменяют троллейбусное сообщение? Почему губернатор не пояснил простому народу из-за каких таких решений происходит подобное? Троллейбусы ходили лучше частников! Всегда вовремя! Люди, давайте требовать, что бы троллейбусы оставили на костромской земле!», — обратился к горожанам Василий Павлов.

«Есть меньшие по населению города, где троллейбус играет первую роль в перевозках. Например, Ковров (Владимирская область). Там систему не бросали, а развивали. Чем Кострома оказалась хуже?», — спросил Андрей Ошеров.

Интересно, что претензии по поводу увеличения цены за проезд с 23 до 30 рублей по безналичному и 40 рублей по наличному расчёту вызвали меньше негатива, чем новости о ликвидации троллейбусов. В основном горожане говорили, что не готовы платить большие суммы за существующий уровень оказываемой услуги по перевозке.

Напомним, ранее областные власти объявили о начале транспортной реформы с «весны» 2023 года. Её подготовка началась в 2021 году, когда городская администрация заказала обследование пассажиропотока. Специалисты московского Центра экономики инфраструктуры подготовили предложения по улучшению маршрутной сети, в частности, увеличению числа автобусов большого класса и сокращении части маршрутов.

Варианты обсуждались в закрытом формате, общественных слушаний на эту тему не проходило. В итоге было решено, что с 1 октября число маршрутов с 45 сократится до 37, а затем — до 31. Полномочия по регулированию транспортной системы будут переданы с городского на региональный уровень, в городе будут работать 100 вместительных автобусов (всего на линию будет выходить 250 единиц транспорта). Отношения с перевозчиками будут выстраиваться иным образом — частники будут получать деньги не напрямую с пассажиров, а за количество пройденных километров. Привыкание к новой системе займёт до 9 месяцев.