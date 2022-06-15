Тюмень, 15 июня, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Тюменской области 15 июня 2022 года одобрено дополнительное финансирование по инфраструктурному кредиту. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

Сахаров Александр Тюмень

«Более 2,16 млрд рублей мы направим на новые дороги в микрорайоне «Юго-Западный», который располагается за объездной между Червишевским и Московским трактами, и на завершение строительства развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в городе Тюмени», — сообщил глава региона.

Александр Моор отмечает, что федеральное финансирование позволит ускорить возведение транспортной инфраструктуры для новых быстро застраивающихся районов областного центра.

«По нашим подсчётам, она обеспечит комфортное передвижение 200 тысяч человек», — уточнил тюменский губернатор.

как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Тюменская область получила инфраструктурный займ на 700 млн рублей для строительства жилого комплекса в районе Плеханово в Тюмени.