Сыктывкар, , 16:57 — REGNUM Уроженцу Коми Владимиру Носову, погибшему на Украине в ходе военной спецоперации, посмертно присвоено звание Героя России, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Золотая Звезда» Героя России Mil.ru

«Мечта стать военным появилась у него ещё в школе. Много лет он был командиром школьного военно-патриотического клуба «Беркут». После школы поступил в самое престижное военное учебное заведение страны — Рязанское высшее командное училище воздушно-десантных войск. Помимо Украины принимал участие в боевых операциях в Сирии. Именем Владимира Носова будет названа улица в Калининградской области и его родная кадетская школа в селе Коровий Ручей», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители Коми решили установить в республике памятник погибшим на Украине бойцам.