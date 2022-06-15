Москва, , 17:01 — REGNUM Известный артист балета Николай Цискаридзе прокомментировал массовую «отмену» русской культуры в западных странах. Об этом сообщило издание Lenta.ru 15 июня.

Николай Цискаридзе Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мне кажется, что на самом деле это какая-то журналистская волна. Я реальных подтверждений этой истерии не видел. Я сейчас говорю о серьезных театрах и культурных институциях. Вообще любой запрет — это реклама. Я этого мнения придерживаюсь много лет и привожу в пример фразу Анны Ахматовой, которую она сказала, когда осуждали Бродского: «Какую биографию делают нашему рыжему!"», — заявил артист. Цискаридзе также отметил, что любые ограничения порождают массовый интерес.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Николай Цискаридзе не считает себя грузинским артистом. По словам знаменитости, он с ранних лет мечтал жить в Москве и выступать на сцене Большого театра.

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