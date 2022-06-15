Москва, 15 июня, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Известный артист балета Николай Цискаридзе прокомментировал массовую «отмену» русской культуры в западных странах. Об этом сообщило издание Lenta.ru 15 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Николай Цискаридзе

«Мне кажется, что на самом деле это какая-то журналистская волна. Я реальных подтверждений этой истерии не видел. Я сейчас говорю о серьезных театрах и культурных институциях. Вообще любой запрет — это реклама. Я этого мнения придерживаюсь много лет и привожу в пример фразу Анны Ахматовой, которую она сказала, когда осуждали Бродского: «Какую биографию делают нашему рыжему!» — заявил артист. Цискаридзе также отметил, что любые ограничения порождают массовый интерес.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Николай Цискаридзе не считает себя грузинским артистом. По словам знаменитости, он с ранних лет мечтал жить в Москве и выступать на сцене Большого театра.