Саранск, 15 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Мордовии на 16 июня объявлено оперативное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Гроза

По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 16 июня местами на территории республики ожидается гроза.

Жителям рекомендуется по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, а также не топить печи. Во время грозы следует держаться подальше от антенн и электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 16–17 июня объявлено штормовое предупреждение. В республике прогнозируются сильные ливни с градом и шквалистое усиление ветра.