Саранск, 15 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Всероссийский сельский Сабантуй 1 июля откроется в мордовском селе Лямбирь. 2 июля программа праздника будет продолжена в Аксёнове, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в своем telegram-канале.

telegram-канал главы Мордовии Артема Здунова Мурал в Аксенове

По его словам, республика активно готовится к празднику. Жилые дома в Аксёнове уже украсили муралы (огромное изображение, нанесенное на стену здания или сооружения). Строится Кукморское подворье, где гости смогут познакомятся с татарскими национальными обрядами, традициями, бытом, ремёслами.

Также обязательно будет представлена культура Мордовии, поскольку в празднике примут участие все районы республики. Также в рамках торжества выступят творческие коллективы Татарии, пройдут спортивные состязания, межрегиональный фестиваль резчиков по дереву, все желающие смогут попробовать блюда традиционной татарской кухни.

Как сообщало ИА REGNUM, в разных городах и районах России в 2022 году при поддержке Татарии будет проведено 388 торжеств, посвященных Сабантую. Праздник проходит в 58 регионах России и 35 зарубежных странах.

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